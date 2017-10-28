«Динамо» одержало первую победу под руководством Колчина, обыграв «Урал»

Московское «Динамо» одержало первую победу под руководством нового главного тренера Бориса Колчина. В выездном матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги бело-голубые в трёх партиях взяли верх над уфимским «Уралом» со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:22). Для «Динамо» это четвёртая победа в текущем национальном первенстве, «Урал» потерпел третье поражение.

В 9-м туре 4 ноября «Урал» примет «Ярославич», а «Динамо» отправится в гости к казанскому «Зениту».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 8-й тур

«Урал» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (22:25, 17:25, 22:25)