«Динамо-ЛО» одержало первую победу в ЧР по волейболу сезона-2017/18

«Динамо-ЛО» одержало первую победу в чемпионате России по волейболу среди мужских команд Суперлиги сезона-2017/18. На своей площадке команда из Ленинградской области в трёх партиях обыграла «Югру-Самотлор» из Нижневартовска со счётом 3:0 (25:20, 27:25, 25:19). Гости потерпели седьмое поражение в текущем национальном первенстве.

В 9-м туре 4 ноября «Югра-Самотлор» примет «Факел», а «Динамо-ЛО» 5 ноября отправится в гости к «Белогорью».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 8-й тур

«Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:20, 27:25, 25:19).