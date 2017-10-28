Константинов: с «Кузбассом» получилось настоящее горячее сибирское дерби

Главный тренер «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу своей команды в выездном матче с «Кузбассом» (3:1) в 8-м туре чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Получилось, как мы и ожидали, настоящее горячее сибирское дерби. Наверное, на сегодняшний день – это матч главных команд Сибири. Мы знали, что игра будет тяжёлой, что «Кузбасс» на подъёме. Здесь всегда очень трудно всем командам выигрывать. Так что мы довольны итоговым результатом. Но по игре я не могу сказать, что я полностью доволен. Особенно в концовках, когда идёт ровная игра, из-за нашей нервозности мы делаем простые ошибки и упускаем возможности в доигровках, которые нельзя упускать. Над этим работаем.

Такие победы, как сегодня, нам нужны. Они сплачивают команду. Мы проиграли несколько игр, причём именно в концовках. Поэтому хорошо, что сегодня в конце 4-й партии получилось выиграть именно на «больше/меньше» и не дать возможность «Кузбассу» уйти на тай-брейк. Потому что в 5-м сете преимущество психологическое перешло бы на сторону соперника», — приводит слова Константинова официальный сайт «Кузбасса».