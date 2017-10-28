До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Тетюхин: сегодня «Газпром-Югра» выбрал «жертвой» меня

28 октября 2017, суббота. 21:23 Волейбол

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин прокомментировал победу над командой «Газпром-Югра» (3:0) в выездном матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сургут всегда дома хорошо играет, много людей приходит, поддерживают, в такой обстановке приятно играть, показывать хороший, интересный волейбол. Мы готовились к этой встрече, результат очень хороший для нас, хотя в каждой партии, кроме, может быть, первой, были вопросики. Тем не менее я рад, что всё так закончилось, будем готовиться к следующей игре.

Хозяева много подавали в меня? Это нормально. Видна работа аналитиков, статистиков, всегда есть «жертва», которую целенаправленно выбирают. Сегодня это был я. Но ничего страшного, всё в порядке», — приводит слова Тетюхина пресс-служба сургутской команды.

«Белогорье» одержало 7-ю победу в чемпионате России по волейболу
Источник: Официальный сайт ВК "Газпром-Югра" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Белогорье МВК Газпром-Югра Сергей Тетюхин
Новости. Волейбол
28 октября 2017, суббота
21:29 Хабибуллин: «Газпром-Югра» слишком уважительно относится к Тетюхину и компании
21:23 Тетюхин: сегодня «Газпром-Югра» выбрал «жертвой» меня
20:12 Константинов: с «Кузбассом» получилось настоящее, горячее сибирское дерби
20:07 Саммелвуо: у «Кузбасса» игра на съёме с «Локомотивом» не получилась
18:40 «Динамо-ЛО» одержало первую победу в ЧР по волейболу сезона-2017/18
17:52 «Нова» нанесла питерскому «Зениту» пятое поражение в ЧР по волейболу
17:39 «Динамо» одержало первую победу под руководством Колчина, обыграв «Урал»
17:31 «Факел» обыграл «Ярославич» в чемпионате России по волейболу
17:28 «Белогорье» одержало 7-ю победу в чемпионате России по волейболу
16:53 «Локомотив» в гостях одолел «Кузбасс» в восьмом туре мужской Суперлиги
27 октября 2017, пятница
16:12 Приходько: игрокам «Сахалина» нельзя ошибаться, когда счёт равный
15:26 Дьяков: победа над «Сахалином» для «Динамо-Метар» дорогого стоит
14:12 Кашин: игры не было, но результат «Ленинградка» получила
13:04 Ушаков: от «Динамо-Краснодар» победа опять ушла из-за множества ошибок
12:02 Кукушкин: в «Протоне» вообще сложная ситуация, поэтому и дух не боевой
11:22 Парубец: я думаю, что скоро у «Уралочки-НТМК» всё наладится
11:10 Бабешина: когда проигрываем, Терзич говорит: «Что нахмурились? Кто умер?»
10:18 Терзич: в игре не показываем того, что на тренировках. Через 2-3 года справимся!
09:32 Чередник: эйс Бутько при счёте 24:23 – это опыт, это уверенность в себе
09:17 Алекно: «Енисей» чуть не обыграл «Зенит-Казань»
26 октября 2017, четверг
23:44 Красильников: состав «Заречья» каждый год меняется, но дух остаётся
21:24 Московское «Динамо» победило «Уралочку-НТМК» в 4-м туре женской Суперлиги
20:48 «Ленинградка» нанесла краснодарскому «Динамо» 4-е поражение подряд
19:59 «Заречье-Одинцово» продлило победную серию на старте ЧР до 4 матчей
18:53 «Динамо-Метар» выиграло первый матч в сезоне, одолев «Сахалин»
17:27 Казанский «Зенит» одержал 60-ю победу кряду в Суперлиге, одолев «Енисей»
15:30 Крецу: Гранкин отлично владеет мячом, однако он поздно вернулся из сборной
14:21 Уланова: нам надо было реабилитироваться после поражения от московского «Динамо»
13:11 Королёва: пугают перепады в игре и то, что они такие длительные
12:04 Перепёлкин: классно, что игроки «Динамо-Казань» весь матч сохраняли концентрацию
11:01 Гилязутдинов: сильная команда у Красноярска, один из фаворитов этого сезона
10:02 Кошкин: впервые в сезоне мы столкнулись с таким блоком, как у «Динамо-Казань»
09:06 Соперником «Енисея» в решающем раунде квалификации ЛЧ будет «Марица»
25 октября 2017, среда
16:40 Казанское «Динамо» нанесло «Енисею» первое поражение в Суперлиге сезона-2017/18
15:22 Блокирующий «Динамо-Москва» Ле Ру пройдёт курс реабилитации во Франции
14:09 Маммадова: всегда знала, что если меня покупают, то для каких-то серьёзных задач
13:20 Крецу: нельзя так просто встать с утра и выиграть у Казани
12:05 Кротков взял интервью у игроков «Зенита» в рубрике клубного канала «За кадром»
11:19 Касторнов: в «Динамо» пропало взаимопонимание между тренерским штабом и игроками
10:09 Леон: я не ожидал, что «Зенит» может проиграть девять очков подряд
09:05 Касторнов: у Колчина есть желание доказать, что его рано списывать со счетов
24 октября 2017, вторник
21:52 Бакун: волейболистам «Белогорья» нужно прибавлять в сыгранности
21:05 10 очков Кошелевой не спасли «Галатасарай» от поражения в матче с «Экзачибаши»
16:19 Макаренко: либеро – тот же доигровщик, но без нападения, так что мне комфортно
15:04 Мельничук — об игре с «Новой»: не такой волейбол я хотел увидеть на площадке
Все новости RSS
Партнерский контент