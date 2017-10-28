Тетюхин: сегодня «Газпром-Югра» выбрал «жертвой» меня

Доигровщик «Белогорья» Сергей Тетюхин прокомментировал победу над командой «Газпром-Югра» (3:0) в выездном матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Сургут всегда дома хорошо играет, много людей приходит, поддерживают, в такой обстановке приятно играть, показывать хороший, интересный волейбол. Мы готовились к этой встрече, результат очень хороший для нас, хотя в каждой партии, кроме, может быть, первой, были вопросики. Тем не менее я рад, что всё так закончилось, будем готовиться к следующей игре.

Хозяева много подавали в меня? Это нормально. Видна работа аналитиков, статистиков, всегда есть «жертва», которую целенаправленно выбирают. Сегодня это был я. Но ничего страшного, всё в порядке», — приводит слова Тетюхина пресс-служба сургутской команды.