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Брянский: приятно, что «Нова» выдержала концовки партий с «Зенитом»

29 октября 2017, воскресенье. 00:59 Волейбол

Главный тренер «Новы» Константин Брянский прокомментировал победу на питерским «Зенитом» (3:0) в домашнем матче 8-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

«Приятно, что ребята выдержали концовки партий. В каждой партии на нас давил соперник, и соперник очень приличного уровня, но мы в концовках сыграли надежно. Конечно, были моменты, когда мы упускали свои мячи, но в общем сыграли достаточно ровно. У нас впереди ещё много игр, нам сейчас нельзя расхолаживаться. Особо хочется поблагодарить наших болельщиков, они были настоящим игроком на площадке. Очень приятно играть в такой обстановке, даже когда мы проваливались, болельщики гнали нас вперёд и поддерживали», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.

«Нова» нанесла питерскому «Зениту» пятое поражение в ЧР по волейболу
Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
Теги
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