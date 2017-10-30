Титич: мы не рассчитывали на то, что выйдем и обыграем «Динамо» на одной ноге

Капитан «Урала» Андрей Титич прокомментировал точку зрения о том, что уфимскому клубу в матче с московским «Динамо» не хватило эмоций и возникли проблемы с приёмом. В игре восьмого тура мужской Суперлиги подопечные Бориса Колчина оказались сильнее со счётом 3:0 (25:22, 25:17, 25:22).



«Кто как эмоции выдаёт, так и выдаёт. Здесь нельзя за каждого игрока команды отвечать. Мы готовились, очень хотели победить. Не знаю, мне эмоций хватало.

У нас весь чемпионат проблемы на приёме. И тем не менее было пять побед подряд, притом что приём был никудышный. Дело не в приёме. Все о нём говорят. А кто сейчас принимает? Если вы посмотрите другие матчи, то там тоже у всех слабый приём.



Мы не зазнавались после пяти побед, иллюзий не питали. Где-то домашний зал помог, зритель, удача, наше мастерство. Мы не рассчитывали на то, что выйдем и обыграем на одной ноге «Динамо», да даже на двух. Это не щелчок, просто обидно за такое поражение", – цитирует Титича официальный сайт клуба.