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Филиппов: в матче с «Динамо-Москва» я перегорел

30 октября 2017, понедельник. 16:06 Волейбол

Блокирующий уфимского «Урала» Игорь Филиппов прокомментировал поражение от московского «Динамо» в восьмом туре российской Суперлиги со счётом 0:3 (22:25, 17:25, 22:25).

«Перегорели ли я в матче против бывшей команды? Честно, да. Вышел на площадку и почувствовал, что был не тот настрой, как в матче с питерским «Зенитом». Бывшая команда, очень сильно хотел себя показать, доказать. Часто бывает, что ты перенастраиваешься и начинаешь гореть с самых первых мячей.

Пытались показать свою игру, сделали много ошибок. У «Динамо» произошли серьёзные изменения, убрали Маричева. Теперь команду тренирует Борис Колчин. У них был эмоциональный подъём.

Мы на каждую команду настраиваемся, играем только на победу. Но в этот раз звёзды не сошлись. Мы старались сделать то, что от нас зависит, но не получилось. Команда мастеровитая, нам надо брать свои очки, постараться больше побеждать дома. Я думаю, у нас всё получится", — цитирует Филиппова официальный сайт «Урала».

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Источник: Официальный сайт ВК "Урал" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Динамо Москва МВК Урал Борис Колчин Юрий Маричев
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