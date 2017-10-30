Маричев возглавит женскую команду Суперлиги «Протон»

Экс-главный тренер мужского московского «Динамо» Юрий Маричев возглавит женскую команду «Протон» из Саратова, сообщает «Спорт Бизнес Online». Контракт с 57-летним специалистом столичный клуб расторг неделю назад, пригласив на его место Бориса Колчина.

Маричев уже работал в женском волейболе. В сезоне-2009/10 он тренировал волейболисток краснодарского «Динамо», которых привёл к бронзе чемпионата России. Три года (2013-2016) Маричев возглавлял женскую сборную России, которая при нём дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015). После поражения в четвертьфинале Олимпиады тренер был отправлен в отставку.

О скорых изменениях в тренерском штабе «Протона» заговорили после поражения в 4-м туре от «Заречья-Одинцово» (1:3), которое стало для команды уже третьим в сезоне. Дебют Маричева на посту главного тренера «Протона» состоится в матчах полуфинального этапа Кубка России. Саратовская команда с 1 по 3 ноября на своей площадке оспорит путёвку в «Финал четырёх» с московским «Динамо», «Ленинградкой» и уфимским клубом «Самрау».