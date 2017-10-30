Спиридонов: уйди я сейчас, в «Енисее» была бы полная ж**а

Доигровщик «Енисея» Алексей Спиридонов рассказал, что остался в красноярском клубе на второй сезон из-за обещания, данного бывшему директору волейбольного клуба Эдуарду Носкову, который скончался в апреле в возрасте 40 лет.

«Я остался здесь на второй сезон только из-за Эдика. Царствие ему небесное. Только ради него. Он просил меня остаться. У меня были хорошие предложения. Было предложение из Белгорода. И это я сейчас не о финансах, о них я разговаривать вообще не хочу. Но я остался здесь, потому что такой человек — я пообещал сыграть сезон и не хочу кидать людей. Уйди я сейчас, в «Енисее» была бы полная ж**а. А сейчас? Тоже ж**а, но меньше. «Енисей» находится на своём месте, что греха таить.

В прошлом году по составу мы были намного сильнее, чем сейчас. Были опытные игроки. А когда Эдика не стало, их никто не смог удержать. Мы не смогли вовремя укомплектоваться. Новый директор — грамотный менеджер, но тогда он упустил время. В итоге нам сейчас очень не хватает пары позиций.

Может быть, я и центрообразующий человек в клубе, но это на площадке. Вне её я не люблю советовать тренеру, руководству, персоналу. Я не тот человек. Это не моё. Мне, например, должны в клубе деньги за прошлый год, но я не хожу, не выясняю. В этом году мне предложили стать капитаном, но я отказался — не люблю разговоров, люблю делать дело.

Не хочется лукавить, но на сегодня, когда ты играешь в «Енисее» и часто проигрываешь, начинаешь думать о том, что пора заканчивать. Что дальше? Ну, про «Енисей» я бы сказал, что крайний сезон. Я бы остался в «Енисее», но тяжело. Далекий город, самый восточный город чемпионата. Хочется поближе к дому, тем более Соня на следующий год уже пойдёт в школу. А играть… Сколько здоровье позволит, столько и поиграю ещё.

У меня есть желание стать управленцем, но не в волейбольной сфере. Хочу стать депутатом Государственной Думы. Я хочу, чтобы со мной российский, русский народ начал жить лучше. Пока я буду депутатом, никто лучше жить не станет. Но потом я стану мэром, губернатором и президентом. Тогда уже всем станет лучше», — приводят слова Спиридонова Sibnovosti.ru — Красноярск.