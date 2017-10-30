Волейболисты Кротков и Бутько сошлись в первом в истории спортивном рэп-батле

Волейболисты казанского «Зенита» Валентин Кротков и Александр Бутько сошлись в первом в истории спортивном рэп-батле, видео которого размещено на официальном канале клуба в YouTube. Для участия в батле Валентин Кротков взял псевдоним Krot, а Александр Бутько — Buba (прозвище связующего в команде). Оба спортсмена в традициях рэп-батлов попытались унизить оппонента с помощью речитатива.

Рэп-батл посвящён предстоящему матчу за Суперкубок России, который пройдёт в Казани. 4 ноября «Зенит» примет московское «Динамо».

Видео доступно на официальном канале «Зенита» на YouTube.