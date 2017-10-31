Лисицкий будет исполняющим обязанности старшего тренера «Динамо-Москва»

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов России, мастер спорта, в прошлом наставник клуба «Трансгаз-Ставрополь» Юрий Лисицкий будет исполнять обязанности старшего тренера московского «Динамо», сообщает официальный сайт столичного клуба.

Ранее стало известно, что «Динамо» и старший тренер команды Олег Антонов прекратили сотрудничество в связи с системными изменениями в тренерском штабе столичного клуба.

Новым главным тренером московской команды является Борис Колчин. В турнирной таблице Суперлиги «Динамо» занимает восьмое место.

4 ноября «Динамо» в рамках чемпионата России на выезде сыграет с казанским «Зенитом». Приобрести билеты на этот матч можно на «Чемпионате».