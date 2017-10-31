Лямин и Красильников подписали контракты с «Факелом»

Новоуренгойский «Факел» объявил о создании в клубе новой структуры — пляжно-снежного волейбола и о подписании контрактов с бронзовыми призёрами чемпионата мира — 2017 Никитой Ляминым и Вячеславом Красильниковым.

В итоговом рейтинге Мирового тура 2017 года Красильников и Лямин поделили первое место с бразильцами Андре и Эвандро, а Вячеслав Красильников был признан лучшим защитником сезона. Кроме того, Вячеслав – участник Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, где в паре с Константином Семёновым дошёл до полуфинала, сообщает официальный сайт клуба.