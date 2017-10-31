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Лямин: вариант с «Факелом» возник очень вовремя

31 октября 2017, вторник. 14:20 Волейбол

Бронзовый призёр чемпионата мира—2017 по пляжному волейболу Никита Лямин, выступающий в паре с Вячеславом Красильниковым, прокомментировал решение подписать контракт с новоуренгойским «Факелом» и рассказал о ближайших планах.

«Было приятно, что руководство клуба заинтересовалось нами, поэтому мы со Славой с воодушевлением восприняли это предложение. Ни для кого не секрет, что в краснодарском «Динамо», за которое мы выступали, последний год наблюдаются финансовые проблемы. Так что вариант с «Факелом» возник очень вовремя. Будем работать!

До Нового года у нас будет два трёхнедельных сбора в Анапе – с 1 ноября, а потом – с 1 декабря. Там будет закладываться фундамент – физическая подготовка, функциональная. Потом мы уже должны перемещаться куда-то в тёплые края. Что касается турниров, то здесь пока есть только предварительный календарь с несколькими потенциальными соревнованиями, в которых мы можем принять участие. Но конкретно обо всём нам скажут тренеры уже в Анапе на установочном собрании. Например, с 3 по 7 января в Голландии будет проходить турнир, куда мы теоретически можем поехать. Но тренеры уже будут решать, нужно ли нам ради этого форсировать свою подготовку или лучше сосредоточиться на основных соревнованиях, которые состоятся весной и летом», — цитирует Лямина официальный сайт клуба.

Лямин и Красильников подписали контракты с «Факелом»
Источник: Официальный сайт ВК "Факел" Сообщить об ошибке
Теги
МВК Факел Вячеслав Красильников
Новости. Волейбол
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