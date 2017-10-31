Сорогин: все надеялись, что Котикова сама сможет вытянуть игру

Главный тренер «Динамо-Академия-УОР» Николай Сорогин прокомментировал привлечение в состав команды на Кубок Молодёжной лиги игрока главной команды казанского «Динамо» Анны Котиковой. «Динамо-Академия-УОР» заняло третье место. В полуфинале казанский клуб в пяти сетах уступил «Подмосковью».

«Ане было сложно хотя бы потому, что она не готовилась вместе с нами. При этом все надеялись, что один человек сможет вытянуть игру. То есть в данной ситуации ей было гораздо тяжелее, чем остальным игрокам. На неё легла огромная ответственность, притом что в первой команде ведь у неё сейчас почти нет игровой практики. Она делала всё возможное и невозможное, но в данной ситуации очень сложно проявить себя, когда, с одной стороны, вся команда надеется на тебя, а с другой — противник сосредоточен тоже именно на тебе. А она всё-таки пока ещё молодой игрок», — цитирует Сорогина официальный сайт «Динамо».