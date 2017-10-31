«Протон» подтвердил назначение Маричева исполняющим обязанности главного тренера

«Протон» из Саратовской области на своём официальном сайте объявил о назначении Юрия Маричева временно исполняющим обязанности главного тренера команды. На минувшей неделе контракт со специалистом расторгло мужское московское «Динамо».

В сезоне-2009/10 Маричев тренировал волейболисток краснодарского «Динамо», которых привёл к бронзе чемпионата России. Три года (2013-2016) Маричев возглавлял женскую сборную России, которая при нём дважды выиграла чемпионат Европы (2013, 2015). После поражения в четвертьфинале Олимпиады тренер был отправлен в отставку.

Ранее пост главного тренера «Протона» занимал Роман Кукушкин.