Чемпионка России «пляжница» Мотрич подписала контракт с «Динамо-Москва»

Действующая чемпионка России по пляжному волейболу Ольга Мотрич подписала контракт с московским «Динамо» и будет представлять бело-голубых на предстоящих турнирах, сообщает официальный сайт клуба. 29-летняя спортсменка ранее защищала цвета «Обнинска».

В нынешнем сезоне Мотрич стала победительницей этапа EEVZA в Янтарном. На международных турнирах Ольга выступает с 2013 года.

«Желаем Ольге успешного выступления на российской и международной арене в цветах столичного «Динамо»! — говорится в сообщении.