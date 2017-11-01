Краснодарское «Динамо» победило «Приморочку» в матче Кубка России

Краснодарское «Динамо» в стартовом матче предварительного этапа Кубка России среди женских команд в четырёх партиях обыграло «Приморочку» со счётом 3:1 (25:20, 25:13, 23:25, 25:17). 2 ноября подопечные Константина Ушакова сыграют с «Уралочкой-НТМК» из Свердловской области, а коллектив из Владивостока встретится с «ЮЗГУ-Атом» (Курская область).

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 4. Екатеринбург. Первый тур

«Динамо» (Краснодар) — «Приморочка» (Владивосток) — 3:1 (25:20, 25:13, 23:25, 25:17).