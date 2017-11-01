Московское «Динамо» с победы стартовало в Кубке России среди женских команд

Московское «Динамо» на старте предварительного этапа Кубка России среди женских команд в трёх партиях обыграло уфимский клуб «Самрау-УГНТУ» со счётом 3:0 (25:10, 25:9, 25:16). 2 ноября подопечные Зорана Терзича сыграют с «Протоном» из Саратовской области, а уфимский коллектив встретится с «Ленинградкой» (Санкт-Петербург).
Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 1. Саратов. Первый тур
«Динамо» (Москва) — «Самрау-УГНТУ» (Уфа) — 3:0 (25:10, 25:9, 25:16).
Предварительный этап Кубка России завершится 3 ноября.