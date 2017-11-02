Гилязутдинов: есть большой вопрос о необходимости таких игр, как с «Вороженем»

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов прокомментировал победу над «Воронежем» на старте Кубка России со счётом 3:0 (25:10, 25:10, 25:6).

«Понятно, что сегодня мы играли с командой ниже классом, однако тур продолжается, и завтра-послезавтра нам предстоят матчи с «Сахалином» и «Динамо-Метар». Готовимся к тем играм.

Подача, всё-таки, летела не очень. Но хорошо отработали в атаке в ответ на какие-либо действия соперника. Плюс мы поставили сегодня в состав двух молодых игроков: Котикову и Масалёву, – поэтому приём был, конечно, не того уровня, который нужен нам для некоторых элементов. Но тем не менее для молодёжи это тоже был опыт и хорошая проверка.

Согласен, что здесь большой вопрос о необходимости таких матчей. Но понятно, что «Воронеж» заслужил своё право участвовать в Кубке России. Другое дело, что команда не получает должного финансирования, поэтому ушли многие игроки, которые играли в прошлом сезоне. И сейчас у них играют очень молодые игроки – в большинстве даже собственные воспитанницы клуба», — цитирует Гилязутдинова официальный сайт «Динамо».