13 очков Кошелевой не спасли «Галатасарай» от поражения в матче с «Фенербахче»

Стамбульский «Галатасарай», в составе которого выступает доигровщица сборной России Татьяна Кошелева, в матче пятого тура чемпионата Турции на своей площадке потерпел поражение от «Фенербахче» со счётом 1:3 (18:25, 25:17, 14:25, 23:25). Кошелева набрала 13 очков.

Чемпионат Турции. Женщины. Пятый тур

«Галатасарай» (Стамбул) — «Фенербахче» (Стамбул) — 1:3 (18:25, 25:17, 14:25, 23:25).

«Фенербахче» выиграл все пять матчей со старта чемпионата и занимает второе место в турнирной таблице. Лидирует «Экзачибаши», также не проигравший ни одного матча. «Галатасарай» располагается на шестой позиции.