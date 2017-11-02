«Уралочка-НТМК» завоевала путёвку в «Финал четырёх» Кубка России

«Уралочка-НТМК» во втором туре предварительного этапа женского Кубка России в Екатеринбурге в трёх партиях переиграла краснодарское «Динамо». Подопечные Николая Карполя одержали вторую победу кряду, а бело-голубые потерпели первое поражение.

Этот успех гарантировал «Уралочке-НТМК» первое место в зоне 4 и путёвку в «Финал четырёх» соревнований, который пройдёт 23-24 декабря.

Женщины. Кубок России. Предварительный этап

Зона 4. Екатеринбург. Второй тур

«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Краснодар) — 3:0 (25:15, 25:19, 25:17).