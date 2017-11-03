Московское «Динамо» уступило «Протону» в женском Кубке России

Саратовский «Протон» во втором туре предварительного этапа женского Кубка России на своей площадке в пяти сетах взял верх над московским «Динамо». В первом туре обе команды одержали победы. Таким образом, команда Романа Кукушкина гарантирует себе участие в «Финале четырёх» соревнований в случае успеха во встрече с уфимским Самрау-УГНТУ в пятницу, 3 ноября.

Женщины. Кубок России. Предварительный этап

Зона 1. Саратов. 2-й тур

«Динамо» (Москва) — «Протон» (Саратовская область) — 2:3 (25:19, 26:28, 21:25, 25:17, 13:15).