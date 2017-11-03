Перепёлкин: мы все понимаем, каким составом Казань собирается выигрывать ЧР

Старший тренер казанского «Динамо» Александр Перепёлкин поделился впечатлениями после победы во втором туре предварительного этапа Кубка России над «Сахалином» со счётом 3:0 (25:11, 25:15, 25:18).

«Команда очень серьёзно настраивалась на этот этап Кубка России. Игроки даже живут сейчас все вместе в гостинице, чтобы быть максимально готовыми к матчам. Отсюда и такая собранная игра. Несмотря на преимущество в счёте, расслабленности никакой не было – может быть, чуть-чуть в третьем сете. Хотя там соперник уже просто почувствовал, что терять больше нечего, и заиграл чуть лучше.

Есть определённые задачи, определённые цели, определённые взаимосвязи. Допустим, вчера запасные сыграли больше, сегодня – меньше, но всё это обусловлено целями и задачами, которые поставлены перед командой сейчас и на будущее. Отсюда делаются и какие-то «искусственные» замены, или, наоборот, замены не делаются. Возьмём, например, команду уровня «Реал» (Мадрид): я никогда не видел, что если такая команда готовится дальше к чему-то серьёзному, выпускает на поле совсем молодых игроков. Да, на несколько минут, когда ведёшь 6:0, можно увидеть такое. Но это индивидуальные, точечные замены. Так же вчера против совсем молодых девчонок мы выставили частично свою молодёжь. Но мы все понимаем, каким именно составом мы собираемся выигрывать чемпионат. Если понадобится та же Котикова, она знает об этом, вольётся и будет играть в составе. На предсезонке они показали, что они могут помочь команде.

Наши игроки – молодцы, что очень серьёзно настроились на игры. Хотя, действительно, в спорте настрой очень сильно иногда влияет. Например, если бы «Сахалин» сейчас разыгрался… Видно, что они, в принципе, хорошая, обученная команда, которая за счёт личных качеств может если не вбить в площадку, то сделать блок-аут. Далее, если бы пошла у них подача – они и сегодня пытались рисковать на подаче, – то они поймали бы уверенность и могли навязать очень серьёзную борьбу. Поэтому для нас очень важно, хоть выигрываем мы, проигрываем или играем на равных, всегда сохранять одинаковое боевое состояние, характерное для спортивной команды, которая преследует высокие цели», — цитирует Перепёлкина официальный сайт «Динамо».