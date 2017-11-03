Краснодарское «Динамо» победило «ЮЗГУ-Атом» в матче Кубка России

Краснодарское «Динамо» в стартовом матче третьего игрового дня предварительного этапа Кубка России обыграло «ЮЗГУ-Атом» из Курской области со счётом 3:1 (24:26, 25:15, 25:7, 25:15). Для подопечных Константина Ушакова эта победа стала второй в трёх матчах. Коллектив из Курской области потерпел второе поражение.

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 4. Екатеринбург. Третий тур

«Динамо» (Краснодар) — «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) — 3:1 (24:26, 25:15, 25:7, 25:15).

Накануне первое место в этой группе и выход в «Финал четырёх» себе гарантировала «Уралочка-НТМК».