До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Краснодарское «Динамо» победило «ЮЗГУ-Атом» в матче Кубка России

Волейбол

Краснодарское «Динамо» в стартовом матче третьего игрового дня предварительного этапа Кубка России обыграло «ЮЗГУ-Атом» из Курской области со счётом 3:1 (24:26, 25:15, 25:7, 25:15). Для подопечных Константина Ушакова эта победа стала второй в трёх матчах. Коллектив из Курской области потерпел второе поражение.

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 4. Екатеринбург. Третий тур
«Динамо» (Краснодар) — «ЮЗГУ-Атом» (Курская область) — 3:1 (24:26, 25:15, 25:7, 25:15).

Накануне первое место в этой группе и выход в «Финал четырёх» себе гарантировала «Уралочка-НТМК».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ЖВК Динамо Краснодар
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент