Московское «Динамо» обыграло «Ленинградку» на предварительном этапе Кубка России

Московское «Динамо» в трёх сетах обыграло «Ленинградку» на старте третьего игрового дня предварительного этапа Кубка России в Зоне 1 со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:17). Для подопечных Зорана Терзича эта победа стала второй в трёх матчах. Команда Александра Кашина потерпела второе поражение.

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 1. Саратов. Третий тур

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (18:25, 20:25, 17:25).

«Динамо» вышло на первое место в Зоне 1, но его может обойти «Протон» из Саратовской области, который позже сыграет с «Самрау-УГНТУ» (Уфа).