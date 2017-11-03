«Енисей» победил «Северянку» и вышел в «Финал четырёх» Кубка России

Красноярский «Енисей» в заключительном матче предварительного этапа Кубка России в Зоне 3 обыграл череповецкую «Северянку» со счётом 3:1 (25:11, 25:14, 23:25, 25:18). Для подопечных Александра Кошкина эта победа стала третьей подряд. Коллектив из Череповца потерпел первое поражение.

Кубок России. Женщины. Предварительный этап. Зона 3. Красноярск. Третий тур

«Енисей» (Красноярск) — «Северянка» (Череповец) — 3:1 (25:11, 25:14, 23:25, 25:18).

«Енисей» занял первое место в Зоне 3 и вышел в «Финал четырёх» Кубка России.