Маричев вывел «Протон» в «Финал четырёх» Кубка России по волейболу

«Протон» под руководством нового наставника Юрия Маричева вышел в «Финал четырёх» Кубка России среди женских команд. На предварительном этапе соревнований в зоне 1 «Протон» на своей площадке одержал три победы в трёх матчах. В третьем туре хозяйки в трёх партиях уверенно обыграли уфимскую команду «Самрау-УГНТУ» со счётом 3:0 (25:21, 25:14, 25:17).

Волейбол. Кубок России. Женщины. Предварительный этап

Зона 1. 3-й тур

«Протон» (Саратовская область) — «Самрау-УГНТУ» (Уфа) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:17).