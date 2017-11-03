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175 лет назад 2016
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Маричев вывел «Протон» в «Финал четырёх» Кубка России по волейболу

Волейбол

«Протон» под руководством нового наставника Юрия Маричева вышел в «Финал четырёх» Кубка России среди женских команд. На предварительном этапе соревнований в зоне 1 «Протон» на своей площадке одержал три победы в трёх матчах. В третьем туре хозяйки в трёх партиях уверенно обыграли уфимскую команду «Самрау-УГНТУ» со счётом 3:0 (25:21, 25:14, 25:17).

Волейбол. Кубок России. Женщины. Предварительный этап
Зона 1. 3-й тур

«Протон» (Саратовская область) — «Самрау-УГНТУ» (Уфа) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:17).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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