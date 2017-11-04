Павлов: недооценивать «Любляну» ни в коем случае нельзя

Капитан новосибирского «Локомотива» Николай Павлов рассказал о предстоящих матчах квалификации волейбольной Лиги чемпионов со словенской «Любляной» (8 и 12 ноября).

«Не нужно делить матчи на важные и не очень. Будем стараться успешно сыграть везде. Хотя Лига чемпионов в этом ряду стоит всё-таки немного особняком. Не каждый год удаётся сыграть в одной компании с сильнейшими клубами Европы. Правда, нам нужно еще пройти словенскую «Любляну», чтобы пробиться в групповой этап Лиги чемпионов.

Добротная команда. Сильнейший клуб Словении. И опыт выступления на групповом этапе Лиги чемпионов у «Любляны» есть. Так что легко нам точно не будет.

Словенский чемпионат не так силён. Но недооценивать «Любляну» ни в коем случае нельзя. Слабые клубы в таких турнирах, как Лига чемпионов, не играют. Тем более что с предыдущим своим соперником – «Младостью» из Боснии и Герцеговины – «Любляна» расправилась очень уверенно, выиграв оба матча 3:0. Это показатель!

Почему у «Локомотива» победы чередуются с поражениями? Были матчи, в которых мы допускали слишком много невынужденных ошибок. Да и тренерские установки не всегда выполняли. Были у нас проблемы и в концовках партий. Слишком много мы их проиграли. И, как следствие, были поражения в матчах. Бывает, что и чрезмерное желание победить мешает. В решающие моменты начинаем торопиться, а в результате — много брака.

Но мы работаем над тем, чтобы ситуацию исправить. Вот и в недавнем матче с кемеровским «Кузбассом» у нас многое получалось. И концовку четвертого сета мы забрали, выиграв 33:31, благодаря чему и выиграли встречу. Этот успех добавил команде положительных эмоций. Надеюсь, что дальше мы будем действовать еще лучше», — приводит слова Павлова «Гудок».