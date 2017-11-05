Сидельников: в «Ярославиче» не нашлось игрока, чтобы что-то доказать «Уралу»

Главный тренер «Ярославича» Виктор Сидельников прокомментировал поражение своей команды от «Урала» (1:3) в матче 9-го тура чемпионата России. Самым результативным игроком встречи стал воспитанник ярославской команды Андрей Колесник, принесший «Уралу» 18 очков.

«Почему не удалось так же играть и после удачного первого сета? Расслабились, подумали, что дальше всё пойдёт так же хорошо. Перестали принимать, сегодня беда была просто с приёмом. После первой партии попросил игроков, чтобы во второй с первого приёма начали играть, и потом уже либо рисковали, либо не рисковали. Но мы рассыпались уже после первых двух приёмов. В третьей партии решающим был переходящий мяч, который Лёня Щадилов не забил, а потом ударил в блок. Мы бы на четыре очка уходили вперёд. Но я рад, что мы боролись, кроме второй партии. Сказалось, что это не дальний выезд, всего два часа разница во времени, больные пришли в себя и уже видно, что мы можем играть. Эпизодами я доволен тем, что у нас целостность игры есть. Мы завершили далёкие поездки, и нам полегче.

Бывшие игроки «Ярославича» играли с особенным настроем? Естественно. С Мискевичем справились, но нашлась у Уфы палочка-выручалочка– вышел Колесник и свой родной клуб взял и побил. Не знаю, он доказывал своему тренеру, что зря сидит в запасе, или Ярославлю, что он не играет у нас. Вышел и сыграл отлично, мы с ним не справились. И Титич, и Филиппов, и Кириченко тоже – они играли, что-то доказывали. К сожалению, у нас не нашлось бывшего игрока, который мог бы что-то доказать «Уралу», – приводит слова Сидельникова «Спорт Бизнес Online».