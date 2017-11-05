100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Кузбасс» на выезде победил «Енисей» в мужском чемпионате России

Волейбол

Кемеровский «Кузбасс» в девятом туре мужского чемпионата России на выезде победил красноярский «Енисей» со счётом 3:1. Подопечные Туомаса Саммелвуо одержали шестую викторию в девяти матчах, а команда Юрия Чередника потерпела шестое поражение.

В следующем туре красноярцы, занимающие 11-е место в турнирной таблице, сыграют с московским «Динамо», а «Кузбасс» встретится с «Белогорьем».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига
9-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 21:25).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ВК Енисей МВК Кузбасс
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент