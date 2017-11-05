«Кузбасс» на выезде победил «Енисей» в мужском чемпионате России

Кемеровский «Кузбасс» в девятом туре мужского чемпионата России на выезде победил красноярский «Енисей» со счётом 3:1. Подопечные Туомаса Саммелвуо одержали шестую викторию в девяти матчах, а команда Юрия Чередника потерпела шестое поражение.

В следующем туре красноярцы, занимающие 11-е место в турнирной таблице, сыграют с московским «Динамо», а «Кузбасс» встретится с «Белогорьем».

Мужчины. Чемпионат России. Суперлига

9-й тур



«Енисей» (Красноярск) — «Кузбасс» (Кемерово) — 1:3 (19:25, 23:25, 25:21, 21:25).