Санкт-петербургский «Зенит» прервал серию поражений в ЧР по волейболу

Санкт-петербургский «Зенит» прервал четырёхматчевую серию поражений в чемпионате России по волейболу сезона-2017/18. На своей площадке «Зенит» в трёх партиях обыграл новосибирский «Локомотив» (25:23, 25:17, 25:19).

«Локомотив» потерпел пятое поражение в девяти проведённых матчах, «Зенит» одержал четвёртую победу.

В 10-м туре 11 ноября «Зенит» примет команду «Югра-Самотлор». «Локомотив» свой матч 10-го тура также проведёт дома с «Уралом», но 22 ноября. Встреча перенесена из-за участия «железнодорожников» в квалификации Лиги чемпионов.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига. 9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:23, 25:17, 25:19).