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175 лет назад 2016
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Ярёменко: Шляпников, даже если от него ничего не требуют, найдёт себе работу

Волейбол

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко рассказал, чем занимается главный тренер мужской сборной России Сергей Шляпников, который после победы на чемпионате Европы ушёл в тень.

«У Сергея Константиновича широкие обязанности. Он сохранил кураторство над молодёжными сборными. Сейчас приехал в Казань на Суперкубок России, общался с игроками. Я со Шляпниковым вижусь не реже, чем со своими родителями. Обсуждаем планы формирования сборной и её подготовки. Сейчас у нас есть предложения сыграть в нескольких товарищеских турнирах, в том числе в мемориале Вагнера. За Шляпникова можете не беспокоиться. Он такой человек, который, даже если от него ничего не требуют, найдет себе работу. Он полностью предан волейболу, можете не сомневаться. Сейчас он готовится к широкому экспертному совету, который назначен на 10 ноября.

Соберутся все тренеры клубов Суперлиги. Будут подводиться итоги выступления мужских и женских сборных. Тренеры отчитаются по работе, все смогут высказать своё мнениё. Кроме того, будет обсуждаться работа со «сборниками» в клубах. Профилактика и диагностика травм, психологическая работа.

Тренер женской сборной? До экспертного совета я бы не стал высказывать корпоративное мнение. Пока рано об этом говорить», — приводит слова Ярёменко «Спорт Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Александр Ярёменко Сергей Шляпников
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