Бутько: некоторые слишком серьёзно отнеслись к нашему рэп-баттлу Кротковым

Связующий казанского «Зенита» Александр Бутько прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:0) в Суперкубке России и вспомнил рэп-баттл с Валентином Кротковым.

«В этом матче не было выноса с подачи, который все привыкли от нас видеть. Не было по 3 эйса за партию. Игра в большей степени свелась к блоку и защите, поэтому всё получилось достаточно ровно. У «Динамо» в составе тоже опытные ребята, поигравшие в сборной. Первая партия была тяжелая, но мы не сомневались в себе, понимали, что не отпустим эту игру. Наверное, эти самым психологически поддавливали «Динамо».

Наша общая игра пока далека от той картины, какую хотелось бы видеть. Будем работать – нас ждет тяжелый декабрь. Клубный чемпионат мира будет для нас серьезным экзаменом. Команда – сложный механизм. Редко бывает так, чтобы в один день все игроки чувствовали себя идеально. Наша сила в том, что у нас есть взаимозаменяемость. Каждый может взять на себя игру, никогда не знаешь, кто выстрелит. Но к чемпионату мира важно всем подойти в отличной форме.

Какие шутки из рэп-баттла с Валентином Кротковым чаще всего можно услышать на тренировках? Надо у Романыча спросить. Больше всего он шутит на эту тему. На самом деле некоторые слишком серьёзно отнеслись к этому рэп-баттлу. Прежде всего, это была шутка. У нас каждый день рутинная работа, и ZenitTV добавляет в нашу жизнь позитива, старается делать весёлые сюжеты. Понятно, что мы не профессиональные читальщики рэпа – старались, как могли. У Вали лучше получилось – он любит эту тему, постоянно смотрит», — приводит слова Бутько «Спорт Бизнес Online».