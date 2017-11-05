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175 лет назад 2016
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Константинов: в игре с «Зенитом» у «Локомотива» не заладился приём

Волейбол

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал поражение от санкт-петербургского «Зенита» в выездном матче 9-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги (0:3).

«После того как мы хорошо сыграли с «Кузбассом» в предыдущем туре, на этот матч нам не хватило настроя. Тогда как соперники действовали с большим воодушевлением. Основа волейбола – приём, а у нас сегодня этот элемент не заладился. Именно это стало главной причиной поражения», — приводит слова Константинова пресс-служба «Зенита».

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Источник: Официальный сайт МВК "Зенит" (Санкт-Петербург) Сообщить об ошибке
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