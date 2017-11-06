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175 лет назад 2016
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Волейболистки одержали победу в рамках Китайско-российских молодёжных Игр

Волейбол

В Гуанчжоу проходят традиционные Китайско-российские молодёжные Игры, в программу которых входит и волейбол. Россию представляет сборная девушек U18 под руководством Александра Карикова, выигравшая в 2017 году чемпионат Европы, сообщает пресс-служба ВФВ.

По регламенту соревнований, в волейболе была предусмотрена серия из трёх игр между соперниками. Россиянки стали победительницами досрочно, так как выиграли первые два матча.

Китайско-российские молодёжные Игры. Волейбол
1-й матч

Китай – Россия – 0:3 (17:25, 15:25, 20:25).

2-й матч

Китай – Россия – 2:3 (25:18, 17:25, 25:23, 10:25, 12:15)

Счёт в серии: 0-2

Источник: Всероссийская федерация волейбола Сообщить об ошибке
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