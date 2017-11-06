Филиппов: после первого сета мы поняли, что «Ярославич» будет лезть на нас

Блокирующий уфимского «Урала» Игорь Филиппов прокомментировал победу над «Ярославичем» в девятом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (21:25, 25:15, 27:25, 25:21).

«Вроде разбирали команду, знали, что она идёт на последних местах. Так всегда бывает, что ты можешь недонастроиться, от этого может быть такой спад.

Хорошо, что мы дома играем. В первой партии мы сыграли не очень хорошо, потом переломили себя, перенастроились, поняли, что соперник будет лезть на нас. Мы сделали всё, что он нас зависело, и победили.

Я к игре подошёл спокойно. «Ярославич» – это мой клуб, где я начал профессиональную карьеру. Я отдал этой команде семь лет. Вполне спокойно подошёл к этому матчу, проанализировав игру с «Динамо». Благодарен каждому игроку, мы отдали все силы для победы и были одной командой", — цитирует Филиппова «Спорт Бизнес Online».