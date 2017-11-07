Саммелвуо: победить «Енисей» нам во многом удалось за счёт подачи

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммелвуо прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в девятом туре российской Суперлиги со счётом 3:1 (25:19, 25:23, 21:25, 25:21).

«Для нас эта победа очень важна. «Енисей» — хорошая команда, нам всегда было сложно с ними играть, особенно в Красноярске. У «Енисея» отличная командная игра, но нам удалось победить во многом за счёт подачи. В концовке встречи мы поставили несколько блоков и вытащили несколько мячей в защите. Я очень рад победе, что ребята практически полностью выполнили все установки», — цитирует Саммелвуо официальный сайт «Енисея».