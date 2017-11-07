Козлов: в четвёртой партии даже зрители видели, что играем без эмоций

Связующий нижневартовской «Югры-Самотлор» Дмитрий Козлов прокомментировал поражение от новоуренгойского «Факела» в девятом туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (25:22, 20:25, 23:25, 13:25).

«Первую партию здорово отыграли на эмоциях, очень хорошо выполнили установку тренера. Справились с приёмом, в атаке активно действовали. Во второй партии начали продавливать нас приёмом, в концовке мы выровняли, но чуть-чуть не хватило. Третью партию плохо начали, сыпались на приёме, в атаке. Но Витя Сысоев хорошо подавал, выбрали большой гандикап. Хорошая концовка, но немного нам не повезло. А в четвёртой партии даже зрители видели, что играем без эмоций. Тишина стояла.

Куда эмоции делись? Не знаю. Раз – и всё. Затишье. Стали в одной расстановке, не смогли забить с хорошего приёма, реализовать достойные моменты, и игра утекла от нас.

Даже соперник говорит, что третья партия была ключевая. Выиграй мы её, и соперник мог бы посыпаться. Надо более собранно проводить всю игру, не разделяя её на отрезки. Отрезками мы здорово играли, переигрывали, хотя и люди там матёрые стоят. Надо держать концентрацию", — цитирует Козлова официальный сайт клуба.