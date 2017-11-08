Малых: думаю, ответный матч с «Марицей» получится легче для «Енисея»

Доигровщица красноярского «Енисея» Наталья Малых поделилась впечатлениями от победы над болгарской «Марицей» со счётом 3:2 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Это был замечательный матч! У „Марицы“ очень хорошая команда. Они играли в быстрый волейбол, здорово использовали первый темп и действовали в доигровках. Большая арена создала нам определённые сложности. После проигрыша первых двух партий мы расслабились и стали делать свою работу лучше. Мы были единой командой.

Думаю, дома наши болельщики помогут нам, и ответный матч получится легче для нашей команды", — приводит слова Малых официальный сайт турнира.