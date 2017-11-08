Кедачич: в матче с «Локомотивом» «Любляне» надо навязать свою игру

Главный тренер словенской «Любляны» Зоран Кедачич поделился ожиданиями от противостояния с новосибирским «Локомотивом» в решающем раунде квалификации Лиги чемпионов. Первая встреча состоится в Словении 8 ноября.

«Наш противник нам известен, мы наблюдали игры «Локомотива» в чемпионате России и сможем подготовиться к игре с ними. Хотелось бы выжать максимум из того обстоятельства, что начинать нам предстоит на домашней площадке. Это плюс. Необходимо сделать ставку на хороший приём, навязывать гостям свою игру, это может сыграть решающую роль.

На другой стороне площадки нам будут противостоять высококлассные игроки, которые отлично проявляют себя и в защите, и в атаке. Мои игроки достаточно мотивированы, ведь это отличный вызов и возможность попасть в групповой этап Лиги чемпионов", — цитирует Кедачича официальный сайт «Локомотива».