В Лозанне (Швейцария) состоялось заседание совета Мирового тура по пляжному волейболу, в котором приняли участие вице-президент и генеральный директор ВФВ Андрей Горбенко и генеральный секретарь ВФВ Александр Яремёнко. На заседании выступил президент Международной федерации волейбола бразилец Ари Граса.

«Мы хотим сделать пляжный волейбол прибыльным бизнесом для национальных федерации и организаторов, чтобы развивать этот вид спорта. Заседание стало очень важным событием. Мы обсудили достижение целей в пляжном волейболе в преддверии Олимпиады в Токио 2020 года», — цитирует Грасу официальный сайт FIVB.