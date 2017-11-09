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Граса: мы хотим сделать пляжный волейбол прибыльным бизнесом

Волейбол

В Лозанне (Швейцария) состоялось заседание совета Мирового тура по пляжному волейболу, в котором приняли участие вице-президент и генеральный директор ВФВ Андрей Горбенко и генеральный секретарь ВФВ Александр Яремёнко. На заседании выступил президент Международной федерации волейбола бразилец Ари Граса.

«Мы хотим сделать пляжный волейбол прибыльным бизнесом для национальных федерации и организаторов, чтобы развивать этот вид спорта. Заседание стало очень важным событием. Мы обсудили достижение целей в пляжном волейболе в преддверии Олимпиады в Токио 2020 года», — цитирует Грасу официальный сайт FIVB.

Источник: Официальный сайт Международной федерации волейбола Сообщить об ошибке
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