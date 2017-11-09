Призовой фонд финала Мирового тура—2018 составит $ 400 тыс.

В Лозанне (Швейцария) состоялось заседание совета Мирового тура по пляжному волейболу, в котором приняли участие вице-президент и генеральный директор ВФВ Андрей Горбенко, генеральный секретарь ВФВ Александр Яремёнко. На заседании выступил президент Международной федерации волейбола бразилец Ари Граса.
В ходе заседания были утверждены призовые фонды международных турниров разных категорий, сообщает официальный сайт FIVB.
Пляжный волейбол. Призовой фонд международных турниров 2018 года
Финал Мирового тура — $ 400 000.
Турниры категории «5 звёзд» — $ 300 000.
«4 звезды» — $ 150 000.
«3 звезды» — $ 75 000.
«2 звезды» — $ 25 000.
«1 звезда» — $ 5000.