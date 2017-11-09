Видечник: в начале игры с «Локомотивом» мы допустили слишком много ошибок

Волейболист словенского клуба «АСХ Воллей» Матич Видечник прокомментировал поражение от новосибирского «Локомотива» в первом матче решающего раунда квалификации Лиги чемпионов со счётом 0:3 (26:28, 22:25, 19:25). Ответная встреча состоится в Новосибирске 12 ноября.

«Сегодня мы боролись как могли, но в начале игры допустили слишком много ошибок. Мы позволяли сопернику отрываться на четыре-пять очков и были вынуждены догонять на протяжении всей встречи. Нам нужно исправить это, потому что опыт соперников и их уровень помогают им уверенно проводить напряжённые концовки, когда значение имеет каждое очко», — цитирует Видечника официальный сайт ЕКВ.