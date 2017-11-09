Щербаков: дебют в Лиге чемпионов важен для меня и других членов команды

Центральный блокирующий новосибирского «Локомотива» Михаил Щербаков прокомментировал первый матч третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, состоявший в Словении.



«Выступление в Лиге чемпионов – само по себе очень яркое событие. Вчера и у меня, и у многих других игроков «Локомотива» состоялся дебют в этом турнире, так что этот матч был крайне важен для нас и нашей команды. Наверное, не всё у нас в игре получалось, но эмоции от поездки в Любляну и одержанной там победы у меня остались только положительные.



Мы в очередной раз боролись на площадке сами с собой, со своими нервами. В первую очередь именно наши ошибки не давали нам полноценно раскрыться. Соперник играл хорошо, показывал классический европейский волейбол, допускал минимум ошибок. Команды из Европы славятся тем, что хорошо играют именно в защите. Не скажу, что сильно превосходят российские команды, но всё же действуют чуть лучше», — сказал Щербаков.



Полное интервью с Щербаковым можно прочитать на «Чемпионате».