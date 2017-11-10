Юдин: в будущем со своей семьёй хочу жить в Австралии

Доигровщик казанского «Зенита» Игорь Юдин в интервью клубному каналу рассказал о своей любви к Австралии. 30-летний волейболист является бывшим капитаном сборной Австралии.

«В Австралии кенгуру везде. Конечно, их не встречаешь в городе на улице, но стоит выехать за город, и через 5-10 минут видишь, как они стоят на обочине. В Австралии проживает 20 млн человек и 45 млн кенгуру.

У меня два гражданства — австралийское и российское. Конечно, во мне течёт русская кровь, так как я родился и прожил здесь 14 лет, но наполовину чувствую себя австралийцем. Своё детство я провёл в Австралии и принял тот менталитет.

Я очень кайфую от Австралии. Это то место, где я хочу в будущем жить со своей семьёй», — рассказал Юдин.