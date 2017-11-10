Перед матчем «Уралочка-НТМК» — «Динамо-Казань» пройдёт благотворительная лотерея

14 ноября перед матчем пятого тура женской Суперлиги между «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) и казанским «Динамо» состоится благотворительная лотерея в пользу подопечных детского хосписа Екатеринбурга.

Призы предоставлены командой Николая Карполя и «Динамо-Казань» (календари, мячи и форма с автографами игроков). Все собранные средства будут направлены на покупку аспиратора-жирафа, без которого не может обойтись практически ни один ребёнок детского хосписа, сообщает официальный сайт «Уралочки-НТМК».