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Перед матчем «Уралочка-НТМК» — «Динамо-Казань» пройдёт благотворительная лотерея

Волейбол

14 ноября перед матчем пятого тура женской Суперлиги между «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) и казанским «Динамо» состоится благотворительная лотерея в пользу подопечных детского хосписа Екатеринбурга.

Призы предоставлены командой Николая Карполя и «Динамо-Казань» (календари, мячи и форма с автографами игроков). Все собранные средства будут направлены на покупку аспиратора-жирафа, без которого не может обойтись практически ни один ребёнок детского хосписа, сообщает официальный сайт «Уралочки-НТМК».

Источник: Официальный сайт ЖВК "Уралочка-НТМК" Сообщить об ошибке
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