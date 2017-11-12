Спиридонов: игру с «Динамо» волейболисты «Енисея» потеряли

Волейболист «Енисея» Алексей Спиридонов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:3) в выездном матче 10-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги.

«Игру сегодня потеряли. Хорошо играли вторую партию. Хорошо летела подача и хорошо принимали. Третью и четвёртую партию «Динамо» неплохо подавало, а мы допускали много ошибок на приёме. Это непозволительно, здесь уже решала психология. Потеряли концентрацию и за ней потеряли партии. В третьей и четвертой партии борьбы не было вообще. Обидно, но есть над чем работать», — приводит слова Спиридонова пресс-служба ВФВ.