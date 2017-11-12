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«Локомотив» повторно победил «АСХ Воллей» и вышел в группу Лиги чемпионов

Волейбол

Новосибирский «Локомотив» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на своей площадке переиграл словенский «АСХ Воллей» со счётом 3:0. Самым результативным игроком матча стал немецкий легионер «железнодорожников» Георг Грозер, набравший 19 очков.

Первая встреча также завершилась в трёх партиях в пользу подопечных Пламена Константинова.

Мужчины. Лига чемпионов. Квалификация
Третий раунд. Ответный матч

«Локомотив» (Новосибирск, Россия) — «АСХ Воллей» (Любляна, Словения) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:18)
Первый матч: 3:0.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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