«Локомотив» повторно победил «АСХ Воллей» и вышел в группу Лиги чемпионов

Новосибирский «Локомотив» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на своей площадке переиграл словенский «АСХ Воллей» со счётом 3:0. Самым результативным игроком матча стал немецкий легионер «железнодорожников» Георг Грозер, набравший 19 очков.

Первая встреча также завершилась в трёх партиях в пользу подопечных Пламена Константинова.

Мужчины. Лига чемпионов. Квалификация

Третий раунд. Ответный матч

«Локомотив» (Новосибирск, Россия) — «АСХ Воллей» (Любляна, Словения) — 3:0 (25:20, 25:22, 25:18)

Первый матч: 3:0.