Константинов: жду больше агрессии в игре «Локомотива»

Главный тренер новосибирского «Локомотива» Пламен Константинов прокомментировал победу над словенским «АСХ Воллей» (3:0) в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов и выход в групповой этап турнира.

«Самая простая партия получилась третья. Когда мы уже знали, что попали в групповой этап Лиги чемпионов, сыграли лучше, чем остальные пять партий со словенской командой. Это даёт ответ на все вопросы о наших проблемах, которые нас преследуют с начала сезона. В первую очередь многое у нас не получается из-за психологии. Веру в себя дадут только победы. Это очень важно. Я жду больше агрессии в нашей игре. Мы должны уверенно побеждать, а не ждать ошибок соперника. После того как мы выиграли 3:0 в Словении, поняли, что мы лучше. Такое преимущество упускать было уже нельзя», — приводит слова Константинова пресс-служба «Локомотива».