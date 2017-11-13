Чередник: мне жалко, что игроки «Енисея» до конца не поверили в себя

Главный тренер красноярского «Енисея» Юрий Чередник поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» в 10-м туре российской Суперлиги со счётом 1:3 (21:25, 25:19, 15:25, 20:25).

«Первые две партии прошли достаточно хорошо. Первую партию мы отдали, в этом полностью наша ошибка. Во второй уже игра пошла намного легче. Далее уже сказалось мастерство «Динамо», которое переломило ход игры на свою сторону. В переломные моменты определённые игроки могут переступить через себя и сыграть намного лучше, у других это не получается, они теряются. Мне жалко, что ребята до конца не поверили в себя. Я в них верил, потому что игра так складывалась, что можно было выигрывать. У нас был неплохой шанс завязать игру на пять партий», — цитирует Чередника официальный сайт ВФВ.